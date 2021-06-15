Компанія Apple в кінці травня почала продажі комп'ютерів iMac з новим дизайном. Але деякі моноблоки приїжджають до користувачів з виробничим дефектом.
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Що сталося з iMac
Як повідомляють власники бракованих моноблоків, дисплей встановлюється на підставці нерівно.
На проблему також звернув увагу відеоблогер iPhonedo, який виявив перекошений на одну сторону екран, а потім переконався в нерівній установці дисплея за допомогою лінійки. На офіційному форумі підтримки Apple і Reddit також уже накопичилось немало подібних скарг.
Ролик блогера iPhonedo про проблеми з iMac: відео
Ресурс MacRumors також помітив дефект на своєму iMac, купленому для тестування. Спочатку відеооператор сайту припустив, що проблема зі столом, проте виявилось, що справа у самому комп'ютері.
Зверніть увагу на нижню грань монітора – вона не паралельна до стола / Фото MacRumors
Відзначається, що дисплей iMac кріпиться до підставки сімома гвинтами, і ця виробнича проблема не може бути легко вирішена користувачами самостійно.
Apple ще не відреагувала на проблему. Користувачам залишається лише встигнути перевірити свої iMac і повернути або замінити їх протягом двох тижнів в рамках стандартних умов Apple.