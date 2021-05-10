Користувач системи Starlink підключився до мережі два місяці тому. Все йшло добре, поки він не отримав листа від SpaceX. Виявилося, компанія Ілона Маска відповідально ставиться до дотримання законів, що захищають авторські права.

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Що порушив Substrate-97

Реддітор нелегально завантажував фільми. В офіційному листі компанії було попередження. Оператор супутникового інтернету повідомив про заборону завантаження контенту, який порушує авторські права.

У разі повторного порушення правил користувачеві пообіцяли призупинити або зовсім заблокувати обслуговування, а також попередили про імовірність судового позову з боку власника контенту.

Ймовірно, оператор використовує традиційні механізми для боротьби з піратством. Якщо правовласник відстежує торрент-завантаження файлу, користувач при спробі завантаження отримує відповідне попередження, після чого власник авторських прав передає оператору список тих IP-адрес, з яких були зафіксовані порушення.

Такі обмеження можна обійти, використовуючи зашифроване з'єднання VPN або заплутавши цифровий слід користувача. Імовірно, Substrate-97 так і зробить.