Зустрінемось у VR: люди почали ходити на побачення у метаверсі

Віртуальні світи дають багато можливостей дистанційної взаємодії. У метаверсах будують міста з торговими центрами та розвагами, продають нерухомість та автівки, влаштовують концерти, спілкуються, а тепер ще й ходять на побачення.

Новий сервіс Nevermet одним із перших зайняв вільну нішу на ринку віртуальних знайомств. Генеральний директор Кем Маллен заявив The New York Times, що його компанія має намір повністю змінити цю сферу.

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Деталі

Віртуальна реальність дає можливості, мало кому доступні в реальності. Вдягнутись у кумедні костюми, прогулятись постапокаліптичними пейзажами чи відвідати підводний ресторан, не покидаючи насправді власну домівку – це далеко не повний список того, що можна вигадати для побачення.

Як пише джерело, попит на подібні забавки останнім часом помітно зростає. У Nevermet, який є аналогом сервісів на зразок Tinder, пропонують пошук користувачів у цифровому просторі, але йдуть ще трохи далі, вірячи в майбутнє, де "всі стосунки будуть жити в гарнітурах". Що під цим мається наувазі, не до кінця ясно.

Ми маємо намір змінити ринок знайомств, де фізичний потяг стане одним із кількох факторів, а не основним способом спілкування людей,

– каже Кем Маллен.

На його думку, одного дня віртуальна реальність буде настільки захоплюючою, що все більше й більше стосунків процвітатимуть онлайн.

Навряд чи у такого формату є велике майбутнє, враховуючи, що рано чи пізно двом людям доведеться зустрітись у реальності й зіткнутися з буденністю, яка буде значно відрізнятись він насичених фантастичних світів. Розробники кажуть, що такий спосіб знайомств може не лише дозволити користувачам "відчути себе найкращими", а й стати притулком для тих, хто хоче знайти "безпечне місце для дослідження своєї сексуальної ідентичності".