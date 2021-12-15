Користувачі Мережі назвали найбільш недооцінені смартфони 2021 року

У 2021 році представлено десятки смартфонів, включаючи серію Samsung Galaxy S21, iPhone 13 і Google Pixel 6, які не оминули увагою практично жодні ЗМІ. Проте багато гідних моделей майже не "засвітилися" на екранах радарів видань, про них допомогло згадати опитування користувачів Android Authority.

На прохання адміністрації порталу Android Authority думкою про недооцінені смартфони поділилися читачі. Усього проголосувало понад 1400 осіб, крім моделей, представлених у списку, можна було назвати власний варіант.

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Які смартфони 2021 року найбільше недооцінили

За результатами опитування безумовним лідером серед недооцінених смартфонів став Sony Xperia 1 III, оснащений модулем камер з телеоб'єктивом і OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення екрана 120 Гц. Смартфон водонепроникний, має 3,5-мм роз'єм для навушників і слот розширення для карт пам'яті. За нього проголосувало 35% респондентів.

Друге місце посів ASUS Zenfone 8, який отримав 22,5% голосів. Компанія вирішила "йти проти течії" і представила за 630 доларів незвичайно компактний для сучасного ринку смартфон з 5,9-дюймовим дисплеєм, набагато ергономічніший, ніж багато інших флагманів. Новинка теж водонепроникна і має 3,5 мм вихід для навушників.

До трійки лідерів входить і Vivo X70 Pro Plus, за який проголосували 14,7% користувачів. Компанія взяла найкраще з X60 Pro Plus, додавши до них функції, характерні для ранніх флагманів 2021 року, включаючи дисплей з роздільною здатністю QHD+, бездротову зарядку та водонепроникність.

Серед інших незаслужено обділених увагою моделей є такі смартфони:

Samsung Galaxy A52s 5G (11.74%);

Poco F3 GT (7.59%);

Lenovo Legion Duel 2 (4.08%).

Ще 4% респондентів проголосували за "інший", назвавши в коментарях моделі на кшталт Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III та Xperia 10 III.