На прохання адміністрації порталу Android Authority думкою про недооцінені смартфони поділилися читачі. Усього проголосувало понад 1400 осіб, крім моделей, представлених у списку, можна було назвати власний варіант.

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Які смартфони 2021 року найбільше недооцінили

За результатами опитування безумовним лідером серед недооцінених смартфонів став Sony Xperia 1 III, оснащений модулем камер з телеоб'єктивом і OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення екрана 120 Гц. Смартфон водонепроникний, має 3,5-мм роз'єм для навушників і слот розширення для карт пам'яті. За нього проголосувало 35% респондентів.

Друге місце посів ASUS Zenfone 8, який отримав 22,5% голосів. Компанія вирішила "йти проти течії" і представила за 630 доларів незвичайно компактний для сучасного ринку смартфон з 5,9-дюймовим дисплеєм, набагато ергономічніший, ніж багато інших флагманів. Новинка теж водонепроникна і має 3,5 мм вихід для навушників.

До трійки лідерів входить і Vivo X70 Pro Plus, за який проголосували 14,7% користувачів. Компанія взяла найкраще з X60 Pro Plus, додавши до них функції, характерні для ранніх флагманів 2021 року, включаючи дисплей з роздільною здатністю QHD+, бездротову зарядку та водонепроникність.

Серед інших незаслужено обділених увагою моделей є такі смартфони:

Samsung Galaxy A52s 5G (11.74%);

Poco F3 GT (7.59%);

Lenovo Legion Duel 2 (4.08%).

Ще 4% респондентів проголосували за "інший", назвавши в коментарях моделі на кшталт Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III та Xperia 10 III.