Оператор мобільного зв'язку Київстар підбив підсумки святкування Нового року і Різдва. В компанії підрахували, що інтернет-трафік в мережі Київстар в період свят збільшився майже на 30% в порівнянні з минулим роком.

Зросли також обсяги трафіку "домашнього телебачення". Цей показник збільшився на 160%, розповіли у Київстар.

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Детальніше у цифрах

Збільшились і обсяги передачі даних в мережі – вони перевищили 32 тисячі терабайт, при цьому в минулому році за цей же період абоненти використовували 24 тисячі терабайт.

В мережі Київстар у святкові дні прозвучало майже 2 мільярди дзвінків, абоненти використовували 5 мільярдів хвилин.

Абоненти Київстару почали активно телефонувати ще 31 грудня 2020 року. Тоді, протягом однієї години з 17 до 18 вечора абоненти здійснили 20 мільйонів дзвінків і використовували 50 мільйонів хвилин.

А от зростання "домашнього телебачення" перевищили всі очікування. Обсяги трафіку виросли на 160%, а кількість одночасних відео-сесій збільшилася на 55%.