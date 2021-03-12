Незважаючи на високу точність картографічного сервісу від Google, іноді користувачі стикаються з тим, що на картах не відзначена якась дорога, або, навпаки, шляху, який є на карті, не існує насправді. Скоро у користувачів з'явиться можливість це виправити.

Google додасть можливість "домалювати" відсутні дороги або виправити хибно нанесені. Зараз, якщо користувач намагається додати в Google Maps не враховану дорогу, він може лише поставити шпильку там, де повинен пролягати шлях, ввести його назву і відправити цю інформацію на розгляд.

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Що відомо

Новий інструмент, функціональність якого нагадує засіб малювання ліній в популярних графічних редакторах, дозволить не тільки додати відсутні в Google Maps дороги, але і внести дані, що характеризують їх. Наприклад, користувач зможе вказати напрямок дороги, якщо на ній передбачено односторонній рух.



Новий редактор карт дозволяє користувачам візуально додавати відсутні дороги / Анімація Google

Google, як і раніше, буде перевіряти такі виправлення. Компанії потрібно близько семи днів, щоб розглянути заявку.

Нова можливість стане доступна в найближчі місяці в 80 країнах. Крім того, Google Maps отримають функцію під назвою Photo Updates, яка дозволить ділитися окремими подробицями про місце без необхідності залишати повний відгук. До вже завантажених раніше фото місця можна буде додавати коментарі.