Користувачі Google Карт налякані дивним багом: з додатку чуються сторонні голоси

У мережі почали з'являтися відгуки користувачів сервісу Google Maps з повідомленнями про баг у додатку. Періодично вони чують незрозумілий голос.

Проблема стосується тільки англомовних користувачів додатку, але торкається різних країн. Користувачі інших мовних версій про неї не повідомляли. Компанія вже працює над виправленням.

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Що відомо

Судячи з відгуків, під час навігації за допомогою програми Google Maps, маршрут періодично починає диктувати сторонній голос. За інформацією джерела з'являється він як на iOS, так і на Android.

Я використовую англійський жіночий голос. Під час моєї сьогоднішньої поїздки додому я чув, як і належить, жіночий голос, а потім раптово для однієї з інструкцій він заговорив низьким чоловічим голосом з легким індійським акцентом. Хто-небудь стикався з таким? Звучить шалено,

– пише один з користувачів форуму Reddit.

Інший користувач відповів йому: "У мене те ж саме. Чоловік з індійським акцентом. Спочатку звичайний жіночий голос і індійський чоловічий голос чергувалися, а потім — через кілька хвилин — озвучка стала повністю індійською".

Компанія уже повідомила користувачам у соцмережах про те, що працює над вправленням багу:

"Привіт, ми перепрошуємо за такий досвід. Наша команда вже працює над виправленням, і воно скоро буде випущене. Дякуємо за ваше терпіння"