Збій у Facebook дозволив користувачам робити публікації на сторінках знаменитостей: що писали

У Facebook допустили серйозну помилку, внаслідок якої всі користувачі тимчасово отримали можливість створювати дописи на будь-яких сторінках, у тому числі й світових знаменитостей. Проблему вирішували кілька годин.

Дивним збоєм швидко скористалися особливо уважні користувачі соцмережі. Вони почали масово розсилати спам та меми на популярних сторінках з мільйонами підписників.

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Сендвіч, криптовалюти та фінансові піраміди

Як зазначають журналісти The Verge, у середу вранці стрічка Facebook раптом наповнилася підозрілими публікаціями, надісланими на сторінки таких виконавців, як Lady Gaga, Nirvana та The Beatles.

Причиною проблеми у Meta називають "зміну конфігурації".

"Раніше сьогодні зміна конфігурації призвела до того, що у деяких людей виникли проблеми з їх стрічкою Facebook. Ми усунули проблему якомога швидше для всіх, хто постраждав, і перепрошуємо за будь-які незручності."

Однією з найпопулярніших публікацій в цей час стала фотографія сендвіча з індичкою.

Якщо ви бачите цю фотографію, то поділіться нею на сторінці іншої знаменитості у Facebook, допоможіть сендвічу з індичкою рухатися далі,

– йшлося в дописі, який інші користувачі підхопили й масово рознесли по сторінках знаменитостей, зокрема The Beatles та Muse.



Наслідки збою у Facebook / Фото The Verge

А от сторінкам Nirvana та The Chemical Brothers пощастило менше: там публікували оголошення про продаж футболок із власними принтами. Крім того, можна було побачити запити на пожертвування грошей, рекламу криптовалютних проєктів та інше.

Ось як виглядала стрічка одного з журналістів видання Джона Портера:

Наслідки збою усунули через три години повного хаосу.