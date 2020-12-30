Нещодавно Apple випустила свої перші повнорозмірні навушники AirPods Max. Вони отримали велику популярність, але, незважаючи на дуже високу ціну, відгуки власників розчаровують.

Так, перші власники навушників Apple AirPods Max поділилися враженнями від використання навушників. Вони стверджують, що в процесі використання всередині навушників утворюється волога, повідомляє Mydrivers.

Важливо В навушниках Apple AirPods Max можуть бути небезпечні матеріали

Що пішло не так

За словами власників, це відбувається через те що навушники занадто щільно прилягають до голови, а також не достатню вентиляцію. Більше того, користувачі стверджують, що при накопиченні цієї вологи можуть відбуватися проблеми з роботою навушників.

Зокрема, навушники перестають чітко визначати, коли вони перебувають на голові, а коли їх знімають (при знятті навушників, вони повинні припиняти відтворювати контент).

Що кажуть в Apple

Наразі в компанії не відреагували на ці заяви користувачів. Але раніше у компанії заявляли, що власникам необхідно протирати внутрішню частину AirPods Max сухою і м'якою тканиною щоразу, коли вони знімають навушники.