Google Play зобов'яже розробників вказувати, яку інформацію збирають їх додатки

Починаячи з 2022 року розробники, що публікують свої додатки у магазині Google Play, будуть зобов'язані надавати дані про те, яку інформацію збирають їх продукти. Крім того розробники зобов'язані будуть вказувати, яка забезпечується конфіденційність користувачів.

Ці нововведення аналогічні подібним, які компанія Apple реалізувала у власному магазині App Store, зобов'язавши розробників публікувати інформацію про зібрані дані.

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Зміни для розробників додатків на Android

За наявною інформацією, нова політика Google буде поширюватися не тільки на продукти сторонніх розробників, але і на фірмові програми компанії. Ініціатива Google, за словами компанії, спрямована на краще розуміння того, як збираються дані користувачів.

На думку она допоможе людя зрозуміти:

які дані збирають і обробляють додатки;

як ці дані захищаються;

що впливає на конфіденційність та безпеку.

Що зміниться в Google Play

Після вступу в силу нової політики Google в описі додатків з'явиться додатковий розділ з інформацією про те, до яких даними має доступ продукт. У розробників буде можливість розповісти користувачам про те, для чого конкретному додатку потрібен доступ до тих або інших даних і як їх обробка впливає на загальну функціональність.

Наприклад, додатки будуть надавати інформацію про те, чи шифруються дані, чи мають до них доступ треті особи і чи можуть користувачі вимагати видалення цієї інформації з бази розробника.

Коли нові правила набудуть чинності

Google має намір надати розробникам достатньо часу для внесення відповідних змін, тож до вступу в силу нових правил пройде ще кілька місяців. Згідно з наявними даними, розробники зможуть додавати інформацію про конфіденційність додатків з четвертого кварталу цього року, а користувачам ці дані почнуть демонструватися з першого кварталу наступного року.