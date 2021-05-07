Ці нововведення аналогічні подібним, які компанія Apple реалізувала у власному магазині App Store, зобов'язавши розробників публікувати інформацію про зібрані дані.

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Зміни для розробників додатків на Android

За наявною інформацією, нова політика Google буде поширюватися не тільки на продукти сторонніх розробників, але і на фірмові програми компанії. Ініціатива Google, за словами компанії, спрямована на краще розуміння того, як збираються дані користувачів.

На думку она допоможе людя зрозуміти:

які дані збирають і обробляють додатки;

як ці дані захищаються;

що впливає на конфіденційність та безпеку.

Що зміниться в Google Play

Після вступу в силу нової політики Google в описі додатків з'явиться додатковий розділ з інформацією про те, до яких даними має доступ продукт. У розробників буде можливість розповісти користувачам про те, для чого конкретному додатку потрібен доступ до тих або інших даних і як їх обробка впливає на загальну функціональність.

Наприклад, додатки будуть надавати інформацію про те, чи шифруються дані, чи мають до них доступ треті особи і чи можуть користувачі вимагати видалення цієї інформації з бази розробника.

Коли нові правила набудуть чинності

Google має намір надати розробникам достатньо часу для внесення відповідних змін, тож до вступу в силу нових правил пройде ще кілька місяців. Згідно з наявними даними, розробники зможуть додавати інформацію про конфіденційність додатків з четвертого кварталу цього року, а користувачам ці дані почнуть демонструватися з першого кварталу наступного року.