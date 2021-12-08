Користувачам піратського ПЗ: Microsoft дає велику знижку на купівлю пакету офісних програм

Microsoft запустила дуже незвичайну акцію. Компанія запропонувала знижку в 50 відсотків тим, хто користується піратськими версіями її програмного забезпечення, але бажає легалізувати свій досвід.

Джерело повідомляє, що ця рекламна пропозиція з'являється у тому випадку, якщо Microsoft виявляє встановлене у користувача нелегальне програмне забезпечення. Мова, звісно ж, лише про версії програм для комп'ютерів, оскільки мобільні додатки компанії є безплатними.

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Щедра пропозиція Microsoft

Сповіщення про знижку демонструється у вигляді попередження у верхньому меню.

Сповіщення для користувачів нелегального ПЗ Microsoft / Фото Ghacks

При натисканні на це повідомлення користувач потрапляє на сторінку Microsoft 365 з попередженням про те, що піратське ПЗ може піддати комп'ютер загрозам.

До числа ризиків, пов'язаних з контрафактним ПЗ, Microsoft відносить високий ризик зараження вірусами, крадіжку особистих даних, пошкодження файлів і втрату даних, а також неможливість отримувати оновлення.

Там же можна почати оформлення дешевшої підписки.



Сповіщення для користувачів нелегального ПЗ Microsoft / Фото Ghacks

Знижку в 50 відсотків компанія пропонує:

При купівлі річної підписки на Microsoft 365 Family за 99,99 долара на рік. У цьому випадку підключити можна до шести користувачів, кожен з яких отримає по терабайту на хмарному сховищі. Підписка буде коштувати 50 доларів.

Для підписки на Microsoft 365 Personal за 69,99 долара на рік. Такий тарифний план розповсюджується лише на одну людину, вона теж отримує один терабайт на хмарному сховищі. Підписка буде коштувати 35 доларів.

Видання зазначає, що навіть у такому випадку річна вартість Office 365 може бути недоступною розкішшю. Якщо ж ви все одно не можете або не бажаєте платити за Microsoft Office, вам не потрібно користуватись піратською версією. Ви все ще можете отримати майже ті ж функції безплатно через Office Online прямо зі свого браузера.