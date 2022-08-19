Марк Цукерберг опублікував на своїй Facebook-сторінці привітання з приводу запуску Horizon Worlds у Франції та Іспанії. Допис він проілюстрував зображенням, яке викликало величезну хвилю негативу й критики. На ньому можна побачити архітектурні пам'ятки обох країн та самого главу компанії.

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Поганий Horizon Worlds

Сьогодні ми запускаємо Horizon Worlds у Франції та Іспанії! З нетерпінням чекаю можливості побачити, як люди створюють вражаючі світи, і найближчим часом поширити це на інші країни,

– написав Цукерберг.

Проте критики швидко заявили, що дизайн цього "вражаючого" світу аж ніяк не вражає. На скриншоті "пастоподібний" роботизований аватар Цукерберга, дизайн якого порівнюють із неякісними аватарами Wii Mii, зображений на тлі бідного пейзажу, що складається з трьох малесеньких дерев, чогось дивного, що має кулясту форму, на фоні та незручно розташованих копій Ейфелевої вежі та собору Тібідабо.

Редактор видання The Drum Джон МакКарті опублікував скриншот допису на своїй сторінці в твітері, заявивши: "Це погано. Вони повинні зупинитися. Це не схоже на справжній продукт. У цьому немає нічого вражаючого".

На думку МакКарті, метаверс аж ніяк не повинен виглядати реалістично, однак коли основний продукт виглядає як "пофарбовані стіни покинутого дитячого садка", це змушує задуматися.

Twitter лютує

Користувачам у Twitter, звичайно ж, було що сказати.

Facebook витратив 10 мільярдів доларів на проєкти Metaverse у 2021 році. Графіка виглядає так, ніби вона вийшла з комп’ютерної гри, розробленої в 1997 році,

– написав один з користувачів.

Інший жартує, що метавсесвіт – це просто той самий Animal Crossing, але на вас полює Марк Цукерберг. Хтось також порівняв Horizon Worlds із грою The Sims, котра вийшла ще у 2014 році, однак має кращу графіку. Видання Futurism своєю чергою заявило, що "метавсесвіт Цукерберга виглядає як лайно".

На захист Цукерберга можна сказати, що VR-графіка не завжди добре переноситься на дисплеї, відмінні від VR. Хай там як, але аналогічні розробки конкурентів, такі як Fortnite і Roblox, виглядають значно краще і вже користуються величезним успіхом.

Джейн Манчун Вонг має що сказати

Ситуацію прокоментувала відома оглядачка та дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг, яка активно тестує Horizon Worlds і часто робить різноманітні дописи на цю тему в Twitter.

17 серпня вона написала: "Плюс Horizon World полягає в тому, що світи створюються всередині платформи іншими користувачами Horizon. Він працює автономно на гарнітурі Quest. Не потрібно ПК, потужних графічних карт або програмного забезпечення pro 3D. Мінус у тому, що в результаті виходить низькополігональний результат, і він виглядає так".

Таким чином можна зробити висновок, що компанія Meta віддала перевагу більшому охопленню користувачів, а не якості картинки. Джейн Манчун Вонг також опублікувала власні скриншоти з Horizon World. Вони мають дещо краще оточення й наповнення, але графіка не далеко втекла від прикладу Цукерберга.