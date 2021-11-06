Науковцям з Каліфорнійського державного політехнічного інституту вдалося створити процес, який перетворює поліетилен на речовину, схожу на дизельне паливо.

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Нове відкриття може запобігти забрудненню навколишнього середовища та кліматичних змін.

Наскільки пластик впливає на екологію Щороку люди виробляють приблизно Щороку люди виробляють приблизно 300 мільйонів тонн пластикових відходів, стверджують експерти. Пластик – напрочуд тривкий матеріал, тому може розкладатися до 1000 років. В результаті гігантські плями пластику забруднюють океани та руйнують флору і фауну.

Автори дослідження використовували метод каталітичного піролізу, щоб перетворити пластикові пакети на новий вид пального. Вчені пояснюють, що пластик розкладається на речовину за відсутності кисню, що більш екологічно, ніж класичне паливо.

Команда взяла перероблений пластик і перетворив його на пару, використовуючи екстремальне тепло. Поєднання цього з хімічним каталізатором перетворило його на паливну речовину.

Вчені переробили пластикові пакети на пальне / Фото Journal of Renewable and Sustainable Energy

За словами автора дослідження Мінхена Лі, інноваційною частиною експерименту став каталізатор, який забезпечив розклад пластику.

Каталізатор має вирішальне значення для цього конкретного процесу. Для отримання бажаного паливного продукту при відносно м’яких температурах потрібен лише він,

– зазначив експерт.

Команда вчених працювала з температурами майже в 500 градусів. Каталізатор використовували у поєднанні з реактором, який може розбити пластикові пакети.

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Дослідники вважають, що цей процес виробництва палива буде працювати з іншими відходами: перегноєм, відпрацьованим моторним маслом та іншими відходами.

Цей процес піролізу є остаточним кроком у зменшенні залежності від викопного палива,

– зазначив Лі.

Вчені спробують оптимізувати свої методи перетворення пластику, щоб виробляти паливо з проблемного матеріалу.