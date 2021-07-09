Завантажуй на смартфон і мандруй: підбірка кращих Android-додатків для подорожей

Літо – час подорожей і хоч пандемія нас ще не зовсім відпустила, однак це означає лише, що свої поїздки треба планувати ретельніше ніж завжди. Ми підібрали для вас зручні додатки, які допоможуть вам правильно збирати багаж та не відчувати проблем з пересуванням іншими країнами. Практично всіма додатками можна користуватися безкоштовно, а деякі з них працюють без підключення до інтернету.

Збираємо потрібні речі з Pack Point

Як це часто буває: весь вечір збираєш валізу, а по дорозі в аеропорт згадуєш, що забув взяти теплий одяг. Додаток Pack Point допоможе не забути речі, фактично склавши список за вас.

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З Pack Point ви ніколи не забудете потрібні речі / Скриншот

Можна вибрати варіант поїздки і додаток підкаже, що вам знадобиться в залежності від тривалості і погоди. Можна додати віджет на робочий стіл, щоб завжди тримати ситуацію на контролі. Крім того, програма допоможе вам організувати свій багаж так, щоб не переплачувати за надмірну вагу та заощадить ваші гроші.

Вибираємо незвичайне місце для ночівлі з park4night

Завантажити Pack Point можна за цим посиланням

Якщо ви хочете спробувати щось нове, то орендуйте місце для ночівлі в автобудинку! Користуватися можна безкоштовно через інтернет. За 2 євро в місяць ви також отримаєте доступ до офлайн бази.



park4night допоможе заночувати у незвичайному місці без зусиль / Скриншот

Заблукати? MAPS.ME допоможе знайти вихід

Зручний навігатор, який постійно оновлюється завдяки OpenStreetMap. Карти настільки детальні, що знайти на них можна абсолютно усе і це не жарти – на картах не рідко вказані місця розташування лавок і навіть смітників.



MAPS.ME – мабуть найдетальніші карти у світі / Скриншот

У MAPS.ME є офлайн режим, якщо ви не користуєтеся інтернетом в іншій країні. Це зручно тим, що ви можете зберегти у пам'яті потрібне місто або країну перед від'їздом, не витрачаючи грошей на місцеву sim-карту. Так можна суттєво заощадити і не заблукати.

Квитки на автобус завжди у кишені з FlixBus

Додаток для покупки недорогих квитків на автобуси по всій Європі. Не потрібно нічого роздруковувати – досить лише показати QR-код на вході у транспорт.



Придбати квитки можна одразу в додатку обравши потрібний маршрут / Скриншот

Завдяки вбудованій карті можна відстежувати місце розташування свого автобуса. Є денні і нічні рейси.

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Плануємо маршрут та купуємо квитки з додатком Omio

Зручний та вкрай простий додаток для покупки квитків на автобус, поїзд чи літак. Додаток не стягує додаткову плату та збір. З його допомогою ви підберете необхідний вид транспорту для вашого маршруту.



Omio покаже всі види транспорту для вашого маршруту і вартість проїзду / Скриншот

Для поїздки не потрібно друковувати квиток, достатньо електронного варіанту прямо в додмтку, як і у попередній програмі.

Громадський транспорт з Citymapper

Завантажити додаток Omio можна за посиланням

Відмінний навігатор громадським транспортом. Досить лише вибрати початкову та кінцеву точки маршруту і додаток підкаже як та чим дістатися до місця призначення. Додаток зручний ще й тим, що він одразу показує ціни на проїзд та де перебуває ваш автобус.



Citymapper допоможе зорієнтуватися у громадському транспорті / Скриншот

Знайдіть спільну мову з Google Перекладачем

Завантажити додаток Citymapper можна за посиланням

Звичайний, на перший погляд, Google Перекладач здатний добряче допомогти порозумітися людям, які ні слова не розуміють мовою співрозмовника. Додаток можна використовувати офлайн, заздалегідь завантаживши необхідний пакет мови. Працює швидко, розібратися не складе труднощів.



Google Перекладач – необхідний додаток в асортименті мандрівника / Скриншот

Ще однією корисною функцією додатка є "переклад на льоту". Програма надасть змогу прочитати буклети, вивіски, меню та інші матеріали надруковані незрозумілою для вас мовою. При чому робить вона це практично на ходу, достатньо вибрати потрібний режим та навести камеру на об'єкт.

Завантажити Google Перекладач можна за цим посиланням

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Шукаємо літак з FlightRadar24

Відстежуйте, що зараз пролітає над вами і на якій висоті, де зараз летить ваш знайомий чи подруга і з якою швидкістю. За додаткову плату можна подивитися весь маршрут в 3D і навіть з кабіни пілота.



Іноді FlightRadar24 дозволяє відстежити де саме перебуває рейс який затримується / Скриншот

Нехай ваші літні подорожі будуть незабутніми, а з цими додатками ще й зручними та легкими.