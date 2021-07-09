Збираємо потрібні речі з Pack Point

Як це часто буває: весь вечір збираєш валізу, а по дорозі в аеропорт згадуєш, що забув взяти теплий одяг. Додаток Pack Point допоможе не забути речі, фактично склавши список за вас.

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З Pack Point ви ніколи не забудете потрібні речі / Скриншот

Можна вибрати варіант поїздки і додаток підкаже, що вам знадобиться в залежності від тривалості і погоди. Можна додати віджет на робочий стіл, щоб завжди тримати ситуацію на контролі. Крім того, програма допоможе вам організувати свій багаж так, щоб не переплачувати за надмірну вагу та заощадить ваші гроші.

Завантажити Pack Point можна за цим посиланням.

Вибираємо незвичайне місце для ночівлі з park4night

Якщо ви хочете спробувати щось нове, то орендуйте місце для ночівлі в автобудинку! Користуватися можна безкоштовно через інтернет. За 2 євро в місяць ви також отримаєте доступ до офлайн бази.



park4night допоможе заночувати у незвичайному місці без зусиль / Скриншот

Завантажити park4night можна за цим посиланням.

Заблукати? MAPS.ME допоможе знайти вихід

Зручний навігатор, який постійно оновлюється завдяки OpenStreetMap. Карти настільки детальні, що знайти на них можна абсолютно усе і це не жарти – на картах не рідко вказані місця розташування лавок і навіть смітників.



MAPS.ME – мабуть найдетальніші карти у світі / Скриншот

У MAPS.ME є офлайн режим, якщо ви не користуєтеся інтернетом в іншій країні. Це зручно тим, що ви можете зберегти у пам'яті потрібне місто або країну перед від'їздом, не витрачаючи грошей на місцеву sim-карту. Так можна суттєво заощадити і не заблукати.

Завантажити MAPS.ME можна за цим посиланням.

Квитки на автобус завжди у кишені з FlixBus

Додаток для покупки недорогих квитків на автобуси по всій Європі. Не потрібно нічого роздруковувати – досить лише показати QR-код на вході у транспорт.



Придбати квитки можна одразу в додатку обравши потрібний маршрут / Скриншот

Завдяки вбудованій карті можна відстежувати місце розташування свого автобуса. Є денні і нічні рейси.

Завантажити FlixBus можна за цим посиланням.

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Плануємо маршрут та купуємо квитки з додатком Omio

Зручний та вкрай простий додаток для покупки квитків на автобус, поїзд чи літак. Додаток не стягує додаткову плату та збір. З його допомогою ви підберете необхідний вид транспорту для вашого маршруту.



Omio покаже всі види транспорту для вашого маршруту і вартість проїзду / Скриншот

Для поїздки не потрібно друковувати квиток, достатньо електронного варіанту прямо в додмтку, як і у попередній програмі.

Завантажити додаток Omio можна за посиланням.

Громадський транспорт з Citymapper

Відмінний навігатор громадським транспортом. Досить лише вибрати початкову та кінцеву точки маршруту і додаток підкаже як та чим дістатися до місця призначення. Додаток зручний ще й тим, що він одразу показує ціни на проїзд та де перебуває ваш автобус.



Citymapper допоможе зорієнтуватися у громадському транспорті / Скриншот

Завантажити додаток Citymapper можна за посиланням.

Знайдіть спільну мову з Google Перекладачем

Звичайний, на перший погляд, Google Перекладач здатний добряче допомогти порозумітися людям, які ні слова не розуміють мовою співрозмовника. Додаток можна використовувати офлайн, заздалегідь завантаживши необхідний пакет мови. Працює швидко, розібратися не складе труднощів.



Google Перекладач – необхідний додаток в асортименті мандрівника / Скриншот

Ще однією корисною функцією додатка є "переклад на льоту". Програма надасть змогу прочитати буклети, вивіски, меню та інші матеріали надруковані незрозумілою для вас мовою. При чому робить вона це практично на ходу, достатньо вибрати потрібний режим та навести камеру на об'єкт.

Завантажити Google Перекладач можна за цим посиланням.

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Шукаємо літак з FlightRadar24

Відстежуйте, що зараз пролітає над вами і на якій висоті, де зараз летить ваш знайомий чи подруга і з якою швидкістю. За додаткову плату можна подивитися весь маршрут в 3D і навіть з кабіни пілота.



Іноді FlightRadar24 дозволяє відстежити де саме перебуває рейс який затримується / Скриншот

Завантажити FlightRadar24 можна за цим посиланням.

Нехай ваші літні подорожі будуть незабутніми, а з цими додатками ще й зручними та легкими.