У коричневих карликів виявили нову хімічну сполуку: що це означає

Коричневі карлики – це своєрідна проміжна ланка між планетами та зірками. Дослідження цих загадкових об'єктів дозволяє краще зрозуміти еволюційні процеси зірок та планет.

Але такі дослідження – це досить непросте завдання. Річ у тому, що ці об'єкти досить холодні, невеликі й тьмяні, а тому просто виявити їх вже не просто. Та сучасні технології значно допомагають науковцям. Ба більше, астрономам вдалося дослідити не просто коричневого карлика, а його "молоду версію" – протокоричневого карлика. Неочікувано у трьох таких об'єктах виявили так званий дейтерований метан.

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Коричневий карлик у порівнянні з планетами та зірками / Фото NASA James Webb Space Telescope

Детальніше про відкриття

Протокоричневі карлики – це молоді коричневі карлики, вік яких складає всього лише кілька тисяч років. Вони перебувають на різних етапах формування й тому опинилися "під прицілом" астрономів. Ті хотіли дізнатися, чи матеріал формування об'єктів схожий на матеріал молодих сонцеподібних зірок. Неочікувано у трьох об'єктів був виявлений дейтерований метан (CH3D) – це перше чітке виявлення цієї сполуки за межами Сонячної системи.

Цікавим у цьому відкритті є те, що дейтерований метан утворюється за температури 20 – 30 градусів за Кельвіном (від -253 до -243 градусів за Цельсієм). Але протокоричневі карлики ще холодніше – їхня температура становить близько 10 градусів за Кельвіном (-263 градуси за Цельсієм). Таким чином науковці виявили, що принаймні частина газу, з якого формується щільний коричневий карлик, є теплішою, ніж вважалося. Це ставить нові питання щодо еволюційного шляху цих об'єктів, яких іноді називають "невдалі зірки".