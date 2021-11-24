Корейський термоядерний реактор встановив новий рекорд утримання плазми

Наприкінці 2020 року команда корейського надпровідного токамака KSTAR розігріла плазму термоядерного реактора до 100 мільйонів градусів і підтримувала її в такому стані протягом 20 секунд. Тоді вони встановили світовий рекорд, подолавши 10-секундний бар'єр. І ось за рік вчені змогли покращити свій результат.

Новий рекорд утримання плазми – 30 секунд. Добитися такого результату допомогла оптимізація умов магнітного поля та систем нагріву. Тепер вчені продовжать роботу з модернізації реактора.

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Для чого створюють термоядерні реактори

Доступ до невичерпного джерела енергій вже давно не полишає уми вчених та інженерів по всьому світу. Одним з таких потенційно невичерпних джерел енергії є термоядерна реакція. Фізики протягом багатьох років намагаються відтворити те що відбувається в центрі зірок, коли величезні гравітаційні сили у поєднанні із жаром і тиском запускають синтез, що супроводжується викидом енергії.

З цією метою вчені будують реактори, один із різновидів яких є токамаки. У яких плазма носиться камерою у вигляді бублика, що утримується найсильнішими на планеті магнітами.

Завдання термоядерного реактора – розігрівати плазму до 100 з гаком мільйона градусів, і у 2018 році KSTAR досяг цієї мети, хоч і на півтори секунди. Через рік час утримання збільшився до 8 секунд за тієї ж температури, а минулого грудня було встановлено світовий рекорд – 20 секунд. Тепер результат покращили ще на 10 секунд.

Що далі

Тепер корейські вчені збираються провести модернізацію джерела енергоживлення та встановити вольфрамовий дивертор для запобігання зростанню температури внутрішніх стінок камери токамака. Ці заходи мають дозволити збільшити час утримання плазми до 300 секунд до 2026 року.

Проблема термоядерного реактора

Дивертор – це спеціальний пристрій в термоядерному реакторі, що служить для видалення зовнішніх шарів плазмового потоку.

Зараз для запуску та підтримки термоядерної реакції потрібно більше енергії, ніж видає реакція на виході, хоча поступово вчені наближаються до цієї мети. Широкосмугова ультрафіолетова лазерна система на основі фториду аргону, над якою працюють фахівці Дослідницької лабораторії ВМФ США (AFL), має помітно наблизити мрію про доступ людства до термоядерної енергії.