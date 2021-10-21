Старт Nuri відбувся 21 жовтня 2021 року близько 8 години ранку за Всесвітнім координованим часом. Запуск проводився з південнокорейського космодрому Naro. На ракеті був розташований макет корисного навантаження, який Nuri мала вивести на сонячно-синхронну орбіту.
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Повідомляється, що запуск був частково успішним й усі компоненти нової ракети-носія відпрацювали штатно, окрім третього ступеня, який відключився раніше запланованого часу. Тому макет супутника, вагою 1,5 тонни, не був виведений на сонячно-синхронну орбіту, висотою близько 600 – 800 кілометрів. Південна Корея витратила на розробку ракети близько 1,6 мільярда доларів.
Слід відзначити, що раніше у Південній Кореї розроблялася ракета-носій Naro. Роботи над нею проводилися у тісному партнерстві з Росією, але проєкт провалився – з трьох запусків два виявилися аварійними, що послугувало причиною закриття проєкту. Паралельно з невдачами Naro, Корея почала інвестувати гроші у розробку Nuri. На відміну від Naro, нова ракета носій побудована повністю у Південній Кореї за власними технологіями.