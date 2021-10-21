Старт Nuri відбувся 21 жовтня 2021 року близько 8 години ранку за Всесвітнім координованим часом. Запуск проводився з південнокорейського космодрому Naro. На ракеті був розташований макет корисного навантаження, який Nuri мала вивести на сонячно-синхронну орбіту.

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Повідомляється, що запуск був частково успішним й усі компоненти нової ракети-носія відпрацювали штатно, окрім третього ступеня, який відключився раніше запланованого часу. Тому макет супутника, вагою 1,5 тонни, не був виведений на сонячно-синхронну орбіту, висотою близько 600 – 800 кілометрів. Південна Корея витратила на розробку ракети близько 1,6 мільярда доларів.

Слід відзначити, що раніше у Південній Кореї розроблялася ракета-носій Naro. Роботи над нею проводилися у тісному партнерстві з Росією, але проєкт провалився – з трьох запусків два виявилися аварійними, що послугувало причиною закриття проєкту. Паралельно з невдачами Naro, Корея почала інвестувати гроші у розробку Nuri. На відміну від Naro, нова ракета носій побудована повністю у Південній Кореї за власними технологіями.

Цікаво, що під час прямої трансляції запуску ракети-носія Nuri була використана анімація цього запуску, зроблена у комп'ютерній грі Kerbal Space Program. Такий підхід виглядає досить оригінальним, адже, наприклад Китай чи United Launch Alliance, кожен розробляють окремі анімації запуску для кожної окремої місії. До речі, такі комп'ютерні анімації потрібні на випадок виходу з ладу камер та щоб глядачі могли спостерігати за всіма етапами польоту зі сторони.