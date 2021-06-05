Нагадаємо, що вантажний корабель Dragon, компанії Ілона Маска, був запущений у минулий четвер, 3 червня, за допомогою ракети-носія Falcon 9. Вона стартувала з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

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Стикування з Міжнародною Космічною Станцією

Зближення Dragon з орбітальним комплексом відбувалося повністю в автоматичному режимі. Космічна "вантажівка" пристикувадася до модуля "Гармонія" (Harmony), який входить до складу американського сегмента МКС.

Апарат доставив на станцію приблизно 3,3 тонни різних вантажів. Це, зокрема:

продукти для екіпажу;

матеріали та обладнання МКС;

та наукові експерименти.

Крім того, на борту корабля розміщені дві абсолютно нові сонячні панелі, розроблені фахівцями RedWire і Boeing. Вони будуть встановлені на МКС згодом.

Варто зазначити, що зараз у складі Міжнародної космічної станції перебуває два кораблі SpaceX. Крім щойно прибулого вантажного корабля, до модуля "Гармонія" пристикований пілотований апарат Crew Dragon 2, на якому в кінці квітня на орбіту прибув екіпаж у складі чотирьох осіб: це астронавти NASA Шейн Кимбро і Меган Макартур, астронавт Європейського космічного агентства ESA Тома Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Акіхіко Хосіде.