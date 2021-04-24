Корабель SpaceX з астронавтами NASA пристикувався до МКС

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту пристикувався до Міжнародної комічної станції. Екіпаж, який представляють 3 агентства, працюватиме там пів року.
Це вже друга така місія. Наразі до станції будуть пристиковані 2 Crew Dragon. Екіпаж має повернутись 31 жовтня.
До речі SpaceX вдруге відправить до МКС астронавтів NASA: чим вони там займуться
Склад екіпажу
- командир Шейн Кімбро від NASA,
- пілот Меган Макартур від NASA,
- Акіхіко Хосіде від JAXA,
- Томас Песке від ESA
До речі, чинний екіпаж станції вже скоро повернеться на Землю.
Що відомо про місію Crew-2
- Компанія Ілона Маска SpaceX разом з NASA 23 квітня відправила до МКС корабель у рамках місії Crew-2.
- До слова, спочатку запуск мав відбутись 22 квітня, але його відтермінували через несприятливу погоду.
- Особливістю польоту є ще й те, що перший ступінь ракети Falcon 9 та космічний корабель Crew Dragon застосовуються повторно. Це вперше в історії.
- Річ у тім, що перший ступінь раніше використовувався під час запуску корабля Crew Dragon у рамках місії Crew-1.
- Астронавти на борту МКС здійснять понад 200 наукових досліджень. Наприклад, медичні експерименти, досліди нових матеріалів тощо.