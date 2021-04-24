Корабель SpaceX з астронавтами NASA пристикувався до МКС

24 квітня 2021 , 13:35
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Джерело:

NASA

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту пристикувався до Міжнародної комічної станції. Екіпаж, який представляють 3 агентства, працюватиме там пів року.

Це вже друга така місія. Наразі до станції будуть пристиковані 2 Crew Dragon. Екіпаж має повернутись 31 жовтня.

До речі SpaceX вдруге відправить до МКС астронавтів NASA: чим вони там займуться

Склад екіпажу

  • командир Шейн Кімбро від NASA,
  • пілот Меган Макартур від NASA,
  • Акіхіко Хосіде від JAXA,
  • Томас Песке від ESA 

До речі, чинний екіпаж станції вже скоро повернеться на Землю.

Що відомо про місію Crew-2

  • Компанія Ілона Маска SpaceX разом з NASA 23 квітня відправила до МКС корабель у рамках місії Crew-2.
  • До слова, спочатку запуск мав відбутись 22 квітня, але його відтермінували через несприятливу погоду.
  • Особливістю польоту є ще й те, що перший ступінь ракети Falcon 9 та космічний корабель Crew Dragon застосовуються повторно. Це вперше в історії.
  • Річ у тім, що перший ступінь раніше використовувався під час запуску корабля Crew Dragon у рамках місії Crew-1.
  • Астронавти на борту МКС здійснять понад 200 наукових досліджень. Наприклад, медичні експерименти, досліди нових матеріалів тощо.
Автор: Ольга Музика