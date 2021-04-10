Політ присвячено 60-річчю першого польоту людини у космос

Космічний корабель "Союз МС-18" назвали на честь Юрія Гагаріна, який здійснив перший політ людини у космос. У понеділок, 12 квітня, виповнюється 60 років з моменту історичного польоту. Відтак пілотований корабель отримав ім'я "Ю.А. Гагарін".

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Нову назву корабля нанесли на поверхню екранно-вакуумної теплоізоляції побутового відсіку. А на ракета-носій нанесли наклейку з офіційною емблемою 60-річчя першого в історії польоту людини у космос.

Корабель відправив до МКС 65-й екіпаж у складі космонавтів Олега Новицького, Петра Дуброва і астронавта США Марка Ванді Хая.



Космонавти всередині космічного корабля перед стартом / Фото "Роскосмос"



Ракета Союз перед стартом на космодромі Байконур / Фото "Роскосмос"