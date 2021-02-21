NASA опублікувало знімок, на якому добре проглядаються пошкодження на вантажному кораблі "Прогрес МС-16" при його підльоті до Міжнародної космічної станції (МКС). Саме через це довелося стикувати корабель вручну.

"Прогрес МС-16" був запущений 15 лютого, а 17 лютого відбулася його стикування з орбітальним комплексом. Спочатку передбачалося, що всі операції пройдуть в автоматичному режимі з використанням системи зближення "Курс". Однак у підсумку корабель був пристикований космонавтом Сергієм Рижковим за допомогою ручного режиму управління.

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Чому корабель довелося стикувати в ручному режимі

Згодом стало відомо, що у роботі системи "Курс" стався збій, а можливою причиною є пошкодження елементів даного комплексу. На оприлюдненому знімку чітко видно, що одна з чашок системи має вм'ятину.



Пошкоджений корабель "Прогрес МС-16" / Фото NASA

Зараз висловлюються припущення, що ці ушкодження могли бути нанесені під час скидання головного обтічника ракети-носія "Союз-2.1а" в ході запуску або при його накатці в рамках наземної підготовки до запуску.

Що "Прогрес МС-16" доставив на МКС

Корабель доправив на орбітальну станцію вантажі сумарною масою понад 2,5 тонни. Це 600 кг палива дозаправки, 420 літрів питної води системи "Джерело" і 40,5 кг стислих газів з додатковими запасами азоту, а також близько 1400 кг різного устаткування і матеріалів.