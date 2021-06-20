Автономне судно IBM Mayflower названо на честь британського корабля Mayflower, який у 1620 році доставив до узбережжя Північної Америки перших колоністів-британців. Корабель-дрон повторить його маршрут: початок подорожі відбувся 15 червня 2021 року у Плімуті, Велика Британія. Подорож триватиме близько трьох тижнів та звершиться у Плімуті, США.
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Подорож корабля Mayflower: дивитись відео онлайн
Більше про Mayflower
Mayflower подорожує, використовуючи понад 50 датчиків, включаючи шість камер IBM AI Vision і систему глибокого навчання IBM. Це дозволяє виявляти та уникати перешкоди, незручні течії й райони океану, де погода не сприяє безпечному плаванню. Також штучний розум дотримується міжнародних правил навігації. Обробка даних здійснюється бортовими комп'ютерами з резервною копією IBM Power Systems AC922 на суші.
Контроль плавання корабля-дрона здійснюється командою, яка розташована у Плімуті, Велика Британія.
На борту корабля розташоване наукове корисне навантаження масою 700 кілограмів, яке містить акустичні датчики, датчики температури, пробовідбірники води та повітря. Вони збирають наукові дані, щоб допомогти в майбутніх дослідженнях хімії океану, виявити ступінь окислення води, здійснюють заміри висоти рівня моря та хвильових характеристик, збирається інформацію про мікропластик у воді.
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Інформація про Mayflower
- Екіпаж – 0.
- Рівень автономії – може працювати без втручання людини.
- Кількість датчиків на борту – понад 50 штук.
- Кількість камер на борту – 6 камер.
- Довжина – 15 метрів.
- Ширина судна – 6,2 метра.
- Максимальна швидкість руху – 10 вузлів або 18,5 кілометрів на годину.
- Маса – 5 тонн.
- Маса корисного наукового вантажу – 700 кілограмів.
- Корпус – тримаран, центральна гондола з двома боковими опорними "крилами".
- Ходова система – гібридний електричний двигун, який живиться від сонячних панелей.