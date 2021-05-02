Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані

Приводнення корабля сталося поблизу узбережжя штату Флорида у Мексиканській затоці о 02:57 за місцевим часом (09:57 за Києвом).

Читайте також Повідомлення про те, що Crew Dragon мало не зіткнувся з космічним сміттям, спростували

На борту корабля перебували 4 астронавти, вони успішно повернулися додому. Серед них троє – американці та один – японець:

Майкл Хопкінс;

Віктор Гловер;

Шеннон Уокер;

Соїті Ногуті.

Crew Dragon повернувся на Землю: трансляція

Політ Crew Dragon на МКС

Корабель Crew Dragon прилетів на МКС у листопаді 2020 року. Серед членів екіпажу були американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті.

У кінці квітня 2021 їм на зміну прилетів інший Crew Dragon з екіпажем з американців Шейна Кімброу і Меган МакАртур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.