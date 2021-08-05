Політ корабля Boeing Starliner знову відклали – знайшли ще одну технічну неправність

Тестовий політ космічного корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції перенесли на невизначений термін. Ракету-носій Atlas V разом з капсулою корабля повернули в цех. Фахівці проведуть комплексну перевірку з виявлення та вирішення несправностей.

Цього разу проти Boeing зіграли не лише їх власні помилки, але й погода. До всього додалася непрогнозована поведінку модуля "Наука", через необачність та халатність "Роскосмосу", яка ледь не вилилася в катастрофу для всієї МКС.

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Інженерами компанії були виявлені "свідчення несподіваного положення клапана" в руховій установці капсули. Паралельно з цим почалася сильна гроза і ракету-носій з капсулою відвезли в складальний цех.

У вівторок ракету знову було вивезено на пусковий майданчик, але тепер в успіху випробування засумнівалися в Boeing. Компанія вирішила поступитися обставинам і взяти більше часу на тестування силової установки капсули. Ракету з капсулою знову заженуть в ангар.



Boeing Starliner та ракета Atlas V / Фото NASA

Коли закінчаться перевірки, в компанії не уточнюють.

Коли відбудеться політ Boeing Starliner

Наразі політ відклали на невизначений термін. Тож очікувати другу тестову місію до МКС найближчим часом точно не варто. На вирішення проблем може піти щонайменше місяць часу, якщо не більше.

Варто зазначити, що це вже далеко не перші виявлені несправності в космічному кораблі Boeing.