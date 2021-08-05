Політ корабля Boeing Starliner знову відклали – знайшли ще одну технічну неправність
Джерело:Space
Тестовий політ космічного корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції перенесли на невизначений термін. Ракету-носій Atlas V разом з капсулою корабля повернули в цех. Фахівці проведуть комплексну перевірку з виявлення та вирішення несправностей.
Цього разу проти Boeing зіграли не лише їх власні помилки, але й погода. До всього додалася непрогнозована поведінку модуля "Наука", через необачність та халатність "Роскосмосу", яка ледь не вилилася в катастрофу для всієї МКС.
Цікаво Підготовка до старту: SpaceX показала надважку ракету Super Heavy на стартовому майданчику
Інженерами компанії були виявлені "свідчення несподіваного положення клапана" в руховій установці капсули. Паралельно з цим почалася сильна гроза і ракету-носій з капсулою відвезли в складальний цех.
У вівторок ракету знову було вивезено на пусковий майданчик, але тепер в успіху випробування засумнівалися в Boeing. Компанія вирішила поступитися обставинам і взяти більше часу на тестування силової установки капсули. Ракету з капсулою знову заженуть в ангар.
Boeing Starliner та ракета Atlas V / Фото NASA
Коли закінчаться перевірки, в компанії не уточнюють.
Коли відбудеться політ Boeing Starliner
Наразі політ відклали на невизначений термін. Тож очікувати другу тестову місію до МКС найближчим часом точно не варто. На вирішення проблем може піти щонайменше місяць часу, якщо не більше.
Варто зазначити, що це вже далеко не перші виявлені несправності в космічному кораблі Boeing.
- У грудні 2019 капсула Starliner в першому тестовому польоті без екіпажу (Orbital Flight Test 1, OFT-1) відхилилася від маршруту і не була пристикована до МКС.
- Комісія по інциденту виявила під сотню недоробок як у виконанні програмно-апаратних вузлів капсули, так і в протоколі тестування зібраних і встановлених на ракету-носій виробів.
- Другий і які раніше не запланований тестовий політ OFT-2 капсули неодноразово переносився і остаточно він був запланований на 29 липня.
- Несподіване включення двигунів "Науки" змінило орієнтацію МКС і змусило перенести запуск Starliner на 3 серпня. Але нове тестування систем капсули 2 серпня виявило нові неполадки.