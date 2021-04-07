Унікальну копію гри Super Mario Bros. продали на аукціоні за 660 000 доларів

Анонімний продавець на аукціоні Heritage Auctions віддав ще запечатану гру Super Mario Bros. за 660 тисяч доларів. Копія була однією з перших версій гри, запакоаваних у термоплівку які можна було купити в США.

У торгах взяли участь 13 осіб, а власник гри отримав 550 тисяч доларів. За словами продавця, він купив гру ще у 1986 році як подарунок на різдво, але просто забув про неї і випадково знайшов тільки на початку 2021 року.

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Фото запечатаної Super Mario Bros.



Унікальна копія Super Mario Bros. / Фото ArsTechnica



Власник отримав 550 тисяч доларів за копію гри / Фото ArsTechnica

Продана на аукціоні копія отримала 9,6 балів з 10 за шкалою якості WATA Games з відміткою "виняткова" і в "майже ідеальному стані". Ще в минулому році спеціалістка з відеоігор Воларі МакЛекі сказала, що кількість запечатаних копій, доступних сьогодні, дуже обмежена і їх можна перерахувати на пальцях.