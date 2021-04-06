У торгах взяли участь 13 осіб, а власник гри отримав 550 тисяч доларів. За словами продавця, він купив гру ще у 1986 році як подарунок на різдво, але просто забув про неї і випадково знайшов тільки на початку 2021 року.
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Фото запечатаної Super Mario Bros.
Продана на аукціоні копія отримала 9,6 балів з 10 за шкалою якості WATA Games з відміткою "виняткова" і в "майже ідеальному стані". Ще в минулому році спеціалістка з відеоігор Воларі МакЛекі сказала, що кількість запечатаних копій, доступних сьогодні, дуже обмежена і їх можна перерахувати на пальцях.