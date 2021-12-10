Копали могилу: на кладовищі в Мексиці викопали мамонта

Часто рідкісні археологічні чи палеонтологічні знахідки роблять випадково. Можна орати поле та знайти залишки римської вілли. А можна копати могилу й знайти там залишки мамонта.

Саме така дещо моторошна ситуація сталася у Мексиці на початку жовтня 2021 року. На міському кладовищі міста Лос-Рейес-де-Хуарес працівники копали могили з допомогою екскаватора та неочікувано наткнулися на щось велике та незрозуміле. Спочатку люди подумали, що то коріння, але потім зрозуміли, що це велетенські кістки. Подальша перевірка підтвердила, що вони належать мамонту.

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Череп мамонта у захисній оболонці / Фото INAH

Детальніше про рідкісну знахідку

Палеонтологи відразу почали розкопки та дослідження. Вони підтвердили, що кістки належать доволі старому самцю колумбійського мамонта (Mammuthus columbi). Вік знахідки поки не встановили, для цього потрібні подальші дослідження.

Колумбійські мамонти населяли території Північної Америки. Спеціалісти припускають, що вони були гібридом від схрещування "звичайного" мамонта (косматого чи шерстистого) та так званого південного мамонта. Колумбійський мамонт чи мамонт Колумба – це один з найбільших представників родини слонових.

Палеонтологи змогли відкопати таз тварини (зберігся на 70%), фрагментований череп та деякі ребра. Зараз науковці намагаються зробити так, щоб кістки залишилися цілими та неушкодженими. Очищування цінних зразків відбудеться лише у лабораторії – лише після цього з'явиться більше деталей про мамонта. Можна буде встанвоити вік кісток та точніше сказати про вік самої тварини на момент смерті.

До речі, це не перша випадкова знахідка. Наприклад, набагато північніше, біля берегів річки Юкон, Канада, гірники шукали золото, але також знайшли кістки трьох мамонтів.