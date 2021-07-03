Концерн Rheinmetall створив світлошумову гранату розміром з візитницю

Фахівці німецького оборонного концерну Rheinmetall розробили компактну кишенькову світлошумову гранату Spectac розміром з коробочку для візиток. Вперше цим видом зброї були оснащені бійці елітного британського спецназу SAS в 70-х роках. Пізніше їх взяли на озброєння правоохоронні органи для припинення масових заворушень.

Головна особливість світлошумових гранат – їх нелетальна дія. Під час вибуху, особливо в ближньому бою, вони приблизно на п'ять секунд засліплюють і приголомшують противника. Звук при цьому досягає 180 децибелів.

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Що відомо про нову гранату

У такої зброї є недоліки. З часів першої розробки ці гранати мали форму циліндра значних розмірів, що робить їх досить помітними. До того ж після кидка округлі гранати відскакують і безконтрольно котяться, не досягаючи мети і створюючи загрозу для оточуючих.

За задумом розробників, Spectac позбавлена цих недоліків за рахунок ергономічного прямокутного дизайну. Її можна непомітно зберігати в кишені або жилеті. Розміри невеликі: 110 х 63 х 20 міліметрів. Вага – 350 грамів.



Світлошумова граната Spectac / Фото Rheinmetall

При застосуванні вона вже не буде котитися. Її також можна застосовувати на сходах і встановлювати затримку підриву від половини до півтори секунди.

Spectac залишається водонепроникною до глибини 20 метрів.