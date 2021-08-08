Довготривала співпраця: SpaceX та Planet Labs домовилися про запуски супутників

SpaceX нарощує кількість контрактів на запуски супутників на орбіту. Стало відомо, що компанія Ілона Маска підписала новий довготривалий контракт з Planet Lab на доставляння її супутників для спостереження за Землею.

Відповідно до домовленостей, компанія SpaceX призначена "постачальником послуг із запусків до кінця 2025 року". Водночас не розголошується кількість замовлених запусків ракети-носія Falcon 9 та кількість супутників, які мають бути виведені на орбіту.

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Запуск Falcon 9 в рамках місії Transporter-1

Що відомо про контракт

Компанії не розголошують деталі.

Проте відомо, що першим пуском в рамках нового контракту стане місія Transporter-3. Вона запланована на грудень 2021 року й має доставити на орбіту 44 супутники компанії Planet, які називаються SuperDoves.

Раніше, під час місії Transporter-1, SpaceX запустила на орбіту 48 супутників SuperDoves. Це збільшило орбітальний флот компанії Planet до 200 супутників.

Ймовірно, Planet Labs обрала SpaceX завдяки гнучкій фінансовій політиці компанії Ілона Маска та надійності ракети-носія Falcon 9.

Також цьому може сприяти зручність в рамках місій Transporter, які можуть забезпечити доставляння на орбіту великої кількості малих супутників за раз. Наприклад, під час місії Transporter-1 було виведено 143 супутники.