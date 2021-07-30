Скаргу Джеффа Безоса відхилено: контракт NASA на місячний лендер залишиться за SpaceX

Рахункова палата Сполучених Штатів Америки відхилила протести Blue Origin Джеффа Безоса та Dynetics щодо надання SpaceX контракту NASA на створення посадкового транспортного засобу. Місячний лендер буде розроблено у рамках космічної програми "Артеміда" з повернення людей на Місяць.

Варто зазначити, що приватна космічна компанія мільярдера Джеффа Безоса дуже розраховувала на цей контракт NASA та після оголошення переможця залишилася незадоволеною результатами конкурсу. Після їх оголошення компанія подала протестну заявку з вимогою переглянути результати звинувативши NASA у тому, що воно обрало, лише одного переможця, тоді як за умовами конкурсу їх мало бути двоє.

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До скарги приєдналася й інша учасниця конкурсу – компанія Dynetics, яка подала свою протестну заявку зі схожими претензіями.

Конкурс NASA на розробку та запуск місячного лендера тоді виграла компанія мільярдера Ілона Маска – SpaceX.

Що не сподобалося Blue Origin

Серед чималої кількості притензій Blue Origin, компанія заявила, що NASA надає "необгрунтовану перевагу" Starship. Компанія Безоса звернула увагу на те, що SpaceX взялася за короткий термін побудувати повністю багаторазовий корабель, який досі не проходив випробувань з дозаправки на орбіті. Тоді як пропозиція Blue Origin спільно з існуючими ракетами, "вимагає всього трьох запусків і використовує системи, що довели свою ефективність".

Тут варто одразу зазначити, що на час подання протестної заявки корабель SpaceX Starship вже пройшов успішні випробування з польоту й посадки. Водночас компанія Blue Origin не має аналогічних ракет і подібні її рішення перебувають лише на етапі проєкту.

До речі, аби перехопити контракт NASA Джефф Безос запропонував американському космічному відомству покрити до 2 мільярдів доларів витрат.

Розробка місячного лендера – що далі

. Суперництво Маска й Безоса триває не один рік. У 2019 році вони заочно посперечалися про те, чиє бачення освоєння Сонячної системи більш практичне й розумне. Нагадаємо, що Маск підтримує ідею колонізації Марса, у той час, як Безос вважає, що людсту взагалі не потрібні планети для життя.

У рішенні Рахункової палати США мовиться, що дії NASA були в рамках правил, згідно з якими адміністрація могла вибрати кількох учасників, а могла не вибрати жодного: всі варіанти передбачені умовами конкурсу. І саме фінансове питання стало вирішальним.

Варто наголосити, що протест Blue Origine та Dynetics доволі суттєво загальмувало співпрацю SpaceX і NASA та відкинув її на кілька місяців.

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Водночас компанія Ілона Маска не продовжує конструювати Starship і нещодавно провела вогневі випробування першого ступення системи – Super Heavy. Крім того на базі Starfield в Бока Чіка завершили спорудження вежі обслуговування та мобілізували персонал для підготовки до орбітального тестового польоту корабля Starship.