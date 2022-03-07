Контрабанда, обмеження та Huawei: що чекає на технологічний ринок Росії найближчим часом

Росія встрягла в історію, яку, схоже, сама до кінця ще не усвідомила. Технологічні санкції передбачають, серед іншого, заборону постачання чипів. Чим це обернеться для агресора – далі.

24 лютого США оголосили про обмеження на постачання технологій до Росії. Тепер, щоб отримати можливість що-небудь продати на території нашого агресивного сусіда, американським виробникам знадобиться спеціальна ліцензія на експорт. Під обмеження потрапили різні галузі – від споживчої електроніки та комп'ютерів до компонентів для літаків та космічних ракет. 24 канал роздумує над тим, що чекає на окупантів у майбутньому.

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Що буде далі

Дозвіл на експорт влада США буде надавати лише у виняткових випадках. Наприклад, для забезпечення безпеки цивільних польотів та гуманітарних потреб.

Обмеження стосуватимуться й іноземних товарів, для виробництва яких використовувалося обладнання чи технології США.

Це вплине на військовий потенціал та повинно ізолювати країну від світової технологічної економіки, не завдаючи при цьому збитків звичайним громадянам, вважає Financial Times.

Однак на практиці все не так. Підприємства почали самі активно накладати обмеження. Автовиробники General Motors, Volvo, Volkswagen, Audi, BMW, Ford та багато інших, призупинили постачання до Росії. Intel та AMD перестали відправляти в країну процесори, а Apple та Samsung – техніку. Список таких компаній направду величезний.

До санкцій приєднався й найбільший у світі виробник чипів TSMC, чиїми потужностями користуються Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia та інші компанії.

На заводах TSMC виготовляли російські процесори "Ельбрус" та "Байкал", які після введення санкцій у 2014 році почали створювати задля "імпортзаміщення". 27 лютого їхнє виробництво було припинено, як і постачання інших рішень російським партнерам.

, обмеження на постачання технологічних товарів вплинуть на Росію лише у довгостроковій перспективі. У компаній залишиться в арсеналі вже закуплене обладнання, тож воно працюватиме ще тривалий час. Деякі поломки зможуть ремонтувати самостійно тим, що є в наявності, однак з часом буде потрібна лише повна заміна. Нове обладнання зможуть закуповувати хіба таємно, перевозячи з інших країн.

Щоб приблизно зрозуміти, як на Росію вплине недоступність закордонних технологій, можна подивитись на ситуацію з дефіцитом чипів на світовому ринку. Він призвів до значних скорочень виробництва у різних галузях: смартфони, автомобілі, побутова техніка та інші товари, які мають у собі електронні компоненти. Адже процесори є їхнім "серцем". Сьогодні виробникам подекуди доводиться чекати місяцями, щоб отримати замовлені чипи, скасовувати заплановані пристрої, переносити їхній вихід.

Обмеження імпорту можуть торкнутися, наприклад, устаткування видобутку нафти, за умови, що Росія використовує чипи тайванського виробництва, вироблені за допомогою американської технології.

Huawei та весь Китай готові допомогти

Найбільші постачальники телеком-обладнання Nokia та Ericsson вже оголосили про зупинення постачань.

Однак у Росії є альтернатива – Huawei.

Ця компанія наразі знаходиться під аналогічними санкціями. Ба більше, ті обмеження, які сьогодні накладені на Росію, були введені за тією ж інструкцією, тим же алгоритмом, що був розроблений у США для Huawei.

Це гарний шанс для компанії, якій все одно немає чого втрачати. Вона свого часу потрапила під заборону, коли в обладнанні, яке вона постачала в Австралію, знайшли компоненти, що дозволяли шпигувати та передавати інформацію китайському уряду. І хоч виробник все заперечував, докази проти нього спонукали США та союзників до жорстких санкцій.

. Її цілком можуть організувати шляхом співпраці з тими нечисленними союзниками окупанта, які в нього ще залишились, але під санкціями не перебувають.

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Звісно ж, лише однієї компанії буде недостатньо для повної заміни інших постачальників. Тому Росія може звернутися до іншого "кровного ворога" США – Китаю. Financial Times уже писали про те, що країна, яка щосили намагається протистояти Штатам у торговій війні, готова пом'якшити удар санкцій щодо російської економіки — наприклад, стати новим постачальником деяких товарів.

Але варто наголосити на слові "деяких". Адже сьогодні Китай, попри всю свою процвітаючу технологічну екосистему, підтримувану величезними державними субсидіями, не може виробляти передові чипи через накладені на нього санкції. Отже, це навряд чи вдасться й Росії. Уже згадані "Байкал" та "Ельбрус" навіть без санкцій не виправдали надій – вони не можуть конкурувати з рішеннями AMD, Qualcomm чи Intel. Це означає, що їм не вистачатиме потужності, щоб встигати за міццю техніки конкурентних армій, та безпечності, щоб протистояти найсучаснішим способам хакерських атак.

Однак джерела Bloomberg повідомляють, що США все ж сподіваються на підтримку санкцій з боку ключових китайських компаній, таких як виробник напівпровідників SMIC та Lenovo. Вони, як і раніше, використовують американське обладнання і можуть втратити ліцензії на нього і нові деталі, якщо не підтримають обмеження.

Росія останні кілька років стала його ключовим політичним партнером і постачальником енергоресурсів. А Китай – найбільшим постачальником техніки в Росію: третина напівпровідників, що ввозяться в країну, і половина ПК і смартфонів — китайського виробництва.

Та попри це, західні країни для Китаю – це більша мета для експорту, більший ринок і краще джерело технологій та інвестицій. Тому Китай мусить шукати балансу інтересів. Порушення санкцій та ризик ще більшого, ніж сьогодні, розриву із Заходом — точно не в економічних інтересах Китаю. Доступ до світових фінансових ринків йому цінніший, ніж усе, що може запропонувати Росія.

Втім, 28 лютого МЗС Китаю заявило, що країна не схвалює санкції.