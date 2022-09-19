Ставити під сумнів усе, що ви бачите в Інтернеті – це вже досить стандартна реакція на контент у мережі. Судячи з усього тепер у нас є всі підстави для того, щоб посилити цю пильність.

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У доповіді наголошується, що в більшості випадків синтетичні медіа створюються для розваг та поліпшення послуг або підвищення якості життя, але їх постійне збільшення і вдосконалення технологій породжує більше можливостей для дезінформації.

Штучного контенту стане більше

Варто зазначити, що 90 відсотків – це досить вражаюча цифра. Звичайно, люди вже звикли до присутності ботів в інтернеті, а нейромережі, які перетворюють текст в зображення набирають популярність з кожним днем. Проте, за замовчуванням ми не завжди припускаємо, що майже все, з чим ми вступаємо в цифровий контакт, може бути фальшивим.

Щодня люди довіряють власному сприйняттю, яке керує ними і підказує їм, що є реальним, а що ні. Аудіальні та візуальні записи подій часто розглядаються як правдиві. Але що, якщо ці засоби масової інформації можуть бути створені штучно, адаптовані для показу подій, які ніколи не відбувалися, для спотворення подій або для спотворення правди?

– йдеться у звіті Європолу.

Що робити ніхто не знає

У звіті досить багато уваги приділено дезінформації, особливо тій, що поширюється за допомогою технологій глибоких фейків (так звані діпфейки). Але цифра в 90 відсотків піднімає низку важливих запитань, на які ніхто не дає відповіді.

Вже зараз точаться суперечки щодо авторства на картини згенеровані такими нейромережами, як GPT-3, Dall-E чи Midjourney. Але це лише верхівка айсберга, адже дійсно важливе запитання – що робити, коли синтетичний контент заполонить простори мережі?

Зараз ще можна відрізнити синтетичні зображення з витворами цифрових художників, але це ставатиме все важче і одного дня такі зображення, ймовірно, буде дуже важко відрізнити від реальності. Це відкриває вкрай широке поле для створення фейків і цим неодмінно користатимуться з метою шахрайства, обману та отримання власної вигоди.

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Втім, інструменти для виявлення синтетичного контенту неодмінно з'являться і в Instagram можна буде спостерігати щось на кшталт ярлика "Цей контент було створено завдяки нейромережі", як це було у випадку з попередженнями щодо COVID-19. Нам же потрібно максимально уважно ставитися до усього, що ми бачимо в інтернеті.