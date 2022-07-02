Майбутнє вже поряд: робочий прототип контактних лінз із доповненою реальністю вже протестували

Компанія Mojo Vision вже давно працює над доволі нестандартним ґаджетом – контактними лінзами, що підтримують технологію доповненої реальності. Напередодні представники розробника поділилися свіжою інформацією про пристрій – вже є робочий прототип, який вдалося протестувати.

Прототип протестував очільник компанії Дрю Перкінс. Він успішно застосував ґаджет перевіривши кілька функцій, таких, як: перегляд зображень, орієнтація у просторі та читання тексту з віртуального суфлера.

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Директор Mojo Vision Дрю Перкінс випробував прототип лінзи самостійно / Фото Mojo Vision

"Залізо" AR-лінз

Робочий прототип футуристичних лінз оснащений екраном MicroLED з роздільною здатністю 250х250 пікселів, діаметр всього 0,5 мм. Лінзи отримують сигнал на частоті 5 ГГц і працюють на базі дуже невеликого процесора з архітектурою Arm. Це дозволяє їм накладати цифрові об'єкти поверх зображення з реального світу.



Робочий прототип AR-лінзи / Фото Mojo Vision

На що ще здатні "розумні" лінзи

Прототип AR-пристрою вже вміє відстежувати напрямок погляду, щоб віртуальні об'єкти залишалися у полі зору. Для живлення використовуються дуже маленькі батареї, але поки що невідомо, наскільки їх вистачає.



"Розумні" лінзи можуть стати девайсом на кожен день / Фото Mojo Vision

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Коли пристрій стане доступним

Поки що у Mojo Vision планують продовжувати тести та клінічні випробування. Коли лінзи вийдуть на ринок наразі невідомо, однак це станеться в не такому вже й далекому майбутньому. Також відомо, що ціна пристрою сягатиме рівня флагманського смартфона, тож тим, хто захоче скористатися пристроєм серед перших, варто починати відкладати гроші, адже ціна навряд чи буде дешевшою ніж 900 доларів.