Вчені сконструювали мікроскоп високої роздільної здатності з конструктора Lego

Мікроскопія – важливий інструмент у багатьох галузях науки. Та через високу вартість мікроскопів та крихкості використання цих приладів у школах та інших освітніх закладах обмежена. Вдома мікроскоп – також рідкісна штука.

Скориставшись останніми досягненнями в області технологій смартфонів та безмежними можливостями Lego, вчені з Німеччини створили дешевий та простий мікроскоп з високою роздільною здатністю. Навчальний інструмент та забавка одночасно, повнофункціональний науковий прилад дозволить розглядати в деталях мікроскопічні предмети та навчати дітей принципу роботи цих інструментів.

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Мікроскоп з Lego / Фото University of Göttingen

Як конструювали прилад

Проєкт був реалізований дослідниками з університетів Геттінгена і Мюнстера, Німеччина. Вони поставили перед собою завдання поліпшити доступ до мікроскопів високої роздільної здатності, щоб люди могли мати їх вдома. Це привело їх до сучасних смартфонів, які сьогодні оснащені настільки гарними лінзами, що здатні "роздивитися" окремі клітини.

Потім науковці спроєктували базову структуру для мікроскопа, використовуючи для конструювання будівельні блоки Lego. Вчені стверджують, що отриманий пристрій має можливості, близькі до сучасних дослідницьких мікроскопів, пропонуючи збільшення та роздільну здатність, необхідні для спостереження за об'єктами мікрометрового розміру.

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Ми сподіваємося, що цей модульний мікроскоп буде використовуватися в школах та будинках по всьому світу, щоб зацікавлювати та надихати дітей на заняття наукою. Ми показали, що наукові дослідження не обов'язково відокремлювати від повсякденного життя. Вони можуть бути повчальними, пізнавальними та веселими,

– розповідає професор Тімо Бец, який керував розробкою новаторського мікроскопа.

Команда науковців, розробивши та протестувавши прилад, завантажила покрокові інструкції у мережу, щоб кожен охочий міг скласти мікроскоп вдома. Ці інструкції ви можете завантажити за посиланням.