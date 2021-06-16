В рамках місії Artemis I до Місяця полетить манекен. Це потрібно, щоб протестувати усі системи корабля Orion та ракети-носія SLS. NASA пропонує вам допомогти агентству в виборі імені для манекена. Конкурс починається 16 червня 2021 року. Завершиться він 28 червня. Наступного дня, 19 червня 2021 року буде оголошено ім'я, яке обрали люди.

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8 запропонованих імен / Фото NASA

Як буде обиратися ім'я

NASA дає на вибір 8 імен для манекена. У середу, 16 червня, агентство буде просити користувачів соціальних мереж проголосувати за одне з двох імен. Тому потрібно буде відстежувати публікації NASA у соціальних мережах. Переможці кожної сітки змагаються між собою до фінального поєдинку, який відбудеться у понеділок, 28 червня 2021 року.

Проголосувати за обране ім'я можна буде за посиланнями:

Сторінка NASA у твітері. Сторінка NASA у фейсбуці. Сторінка NASA в інстаграмі.

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Що означають запропоновані імена