В рамках місії Artemis I до Місяця полетить манекен. Це потрібно, щоб протестувати усі системи корабля Orion та ракети-носія SLS. NASA пропонує вам допомогти агентству в виборі імені для манекена. Конкурс починається 16 червня 2021 року. Завершиться він 28 червня. Наступного дня, 19 червня 2021 року буде оголошено ім'я, яке обрали люди.
Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні
8 запропонованих імен / Фото NASA
Як буде обиратися ім'я
NASA дає на вибір 8 імен для манекена. У середу, 16 червня, агентство буде просити користувачів соціальних мереж проголосувати за одне з двох імен. Тому потрібно буде відстежувати публікації NASA у соціальних мережах. Переможці кожної сітки змагаються між собою до фінального поєдинку, який відбудеться у понеділок, 28 червня 2021 року.
Проголосувати за обране ім'я можна буде за посиланнями:
- Сторінка NASA у твітері.
- Сторінка NASA у фейсбуці.
- Сторінка NASA в інстаграмі.
Читайте на сайті 8 фактів про Місяць, які вас здивують: чого ви не знали про супутник Землі
Що означають запропоновані імена
- ACE – проста та практична назва. Розшифровується як Artemis Crew Explorer.
- CAMPOS – ім'я, присвячене Артуро Кампусу, який допоміг астронавтам місії "Аполлон-13" повернутися живими додому.
- DELOS – ім'я, присвячене острову Делос, на якому народилися Аполлон та Артеміда.
- DUHART – ім'я, присвячене головному лікарю Космічного центру імені Кеннеді Ірен Духарт Лонг.
- MONTGOMERY – ім'я, присвячене Джуліусу Монтгомері, першому афроамериканцю, який працював технічним спеціалістом на базі ВПС на мисі Канаверал.
- RIGEL – ім'я, присвячене одній з найяскравіших зірок на нічному небі Рігелю, яка входить до сузір'я Оріона.
- SHACKLETON – ім'я, присвячене кратеру Шеклтон на південному полюсі Місяця.
- WARGO – це ім'я присвячене першому головному науковому співробітнику NASA Майклу Варго.