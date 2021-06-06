Аналітики Intel 471 виявили, що в кінці квітня на неназваному російськомовному хакерському форумі оголосили конкурс на кращі нові методи злому приватних криптовалютних ключів і гаманців. Адміністрація ресурсу закликала всіх охочих публікувати статті, присвячені незвичайним способам розкрадання, програмному забезпеченню для майнінгу криптовалют, NFT й іншому.

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Конкурс

Роботи приймалися протягом 30 днів. Адміністрація пообіцяла, що переможці поділять між собою 100 000 доларів США, проте згодом один з учасників форуму додав до призового фонду ще 15 000 доларів.

Обіцянка непоганих грошей спрацювала: користувачі почали ділитися статтями на найрізноманітніші теми. Наприклад, дослідники пишуть, що одна зі статей присвячена маніпулюванню API-інтерфейсами популярних криптовалютних сервісів або технологією децентралізованих файлів з метою отримання приватних ключів від криптовалютних гаманців. Інший користувач детально описав, як створити фішинговий сайт для розкрадання ключів і відповідних seed-фраз.

В Intel 471 кажуть, що на подібних форумах не вперше проводяться такі конкурси. Хакерські групи постійно намагаються отримати нові знання, які могли б допомогти їм в атаках. Такі змагання охоплювали найрізноманітніші теми: від ботнетів і шахрайства з банкоматами та PoS, до підробки сигналів GPS. Кожному, хто представить на конкурс свою статтю, обіцяли 50 доларів, тоді як за "краще дослідження" платили до 10 000 доларів. Також схожі конкурси часом влаштовують і творці програм-вимагачів, наприклад, REvil і LockBit.

Цей конкурс – яскравий приклад того, чому організаціям необхідно активно відстежувати кіберкримінальний андеграунд. Зусилля цього форуму демонструють, що кіберзлочинці пильно стежать за криптовалютною екосистемою, звернули увагу на неухильно зростаючі курси різних криптовалют і скоро будуть атакувати NFT через їх непомірні ціни. Кіберзлочинці йдуть туди, де є гроші, а гроші, що циркулюють навколо криптовалют, продовжують рости "до небес", так що у злочинців обов'язково виникне бажання отримати від цього вигоду,

— резюмують експерти.