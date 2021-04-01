monobank пропонує клієнтам вживити чип: у Білла Гейтса з'явився конкурент

Джерело:24 канал
Дефіцит напівпровідників у світі набирає нових обертів: навіть українські банки починають виготовляти свої чипи. monobank розіслав повідомлення своїм клієнтам про те, що тепер вони можуть вживити собі чип, виготовлений за технологією 5-нанометрового техпроцесу.
Чип має неймовірну потужність у 17 терафлопс і складається з 30 мільярдів транзисторів. Це один з найшвидших і потужних комп'ютерів у світі, повідомляє monobank.
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Чип пропонують вживити усім охочим. Він нібито дозволить виконувати цілу низку різноманітних операцій безконтактно:
Чип від monobank / Скріншот 24 каналу
При цьому, як заявляє компанія, чип захищений настільки добре, що його неможливо зламати: "доступ до інтерфейсу можливий тільки через ДНК власника". Підключити чип можна також до телевізора чи монітора через роз'єм USB-C та працювати як зі звичайним комп'ютером.
Повідомлення від monobank / Скріншот 24 каналу
Звісно ж, це лише першоквітневий жарт. Таким оригінальним способом банк вирішив зустріти День сміху, який відзначають сьогодні, 1 квітня в усьому світі.