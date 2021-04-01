Дефіцит напівпровідників у світі набирає нових обертів: навіть українські банки починають виготовляти свої чипи. monobank розіслав повідомлення своїм клієнтам про те, що тепер вони можуть вживити собі чип, виготовлений за технологією 5-нанометрового техпроцесу.

Чип має неймовірну потужність у 17 терафлопс і складається з 30 мільярдів транзисторів. Це один з найшвидших і потужних комп'ютерів у світі, повідомляє monobank.

Цікаво YouTube може приховати лічильник дизлайків: скоро почнеться тестування

Що відбувається

Чип пропонують вживити усім охочим. Він нібито дозволить виконувати цілу низку різноманітних операцій безконтактно:

дистанційно керувати інтерфейсом пристроїв,

проєктувати зображення на сітківку ока або екран смартфона,

робити перекази грошових коштів через рукостискання,

безконтактно оплачувати покупки,

дізнаватись різноманітну інформацію, наприклад, курси валют, минаючи стандартні електронні пристрої,

слідкувати за показниками здоров'я

та навіть отримувати доступ до режиму для дорослих, якщо ви досягли 21 віку.



Чип від monobank / Скріншот 24 каналу

При цьому, як заявляє компанія, чип захищений настільки добре, що його неможливо зламати: "доступ до інтерфейсу можливий тільки через ДНК власника". Підключити чип можна також до телевізора чи монітора через роз'єм USB-C та працювати як зі звичайним комп'ютером.



Повідомлення від monobank / Скріншот 24 каналу

Спростування

Звісно ж, це лише першоквітневий жарт. Таким оригінальним способом банк вирішив зустріти День сміху, який відзначають сьогодні, 1 квітня в усьому світі.