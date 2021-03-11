Конфлікт Роскомнадзору і Twitter: з'явилася реакція компанії

Російська влада розпочала боротьбу із компанією Twitter. Соцмережу звинувачують у поширенні незаконного контенту, як "дитяче порно", чи "заклики до суїциду". При цьому у соцмережі ці закиди категорично заперечують.

В компанії запевнили, що Twitter не використовується, як платформа для пропаганди незаконних дій. Також там висловили стурбованість щодо спроб заблокувати роботу соцмережі.

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Ми залишаємося прихильниками захисту відкритого інтернету в усьому світі і глибоко стурбовані зростанням спроб блокувати чи гальмувати суспільний діалог в мережі, –

заявили у Twitter.

Також в компанії додати, що дотримуються політики "нульової толерантності" стосовно сексуальної експлуатації дітей. Більше того, правила соціальної мережі "не допускають підштовхування до самогубства або заподіяння собі тілесного шкоди".

Звинувачення Роскомнадзору

У регуляторі кажуть, що соцмережа, начебто, поширює заборонений контент і навіть після звернення відмовляється його видалити. Саме тому вранці 10 березня

Роскомнадзор вирішив сповільнити роботу Twitter на території Росії. Якщо соціальна мережа не виконає вимоги регулятора, то її погрожують повністю заблокувати.

Тим часом російське видання ТАСС 11 березня повідомило, що Роскомнадзор не отримував відповіді від Twitter щодо їхніх вимог. Там також відзвітували, що робота соцмережі уповільнена на 100% мобільних і 50% стаціонарних мереж зв'язку в Росії, повідомили у відомстві.