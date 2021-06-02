Штучний інтелект став ключовим компонентом військової операції "Страж стін" армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Нейромережа збирає всі необхідні відомості в одній системі, а потім аналізує розвіддані. Це дозволило за 11 днів боїв завдати інтенсивних ударів по ключовій інфраструктурі ХАМАС в секторі Газа.

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Як це працює

Ізраїльська армія збирає дані з використанням таких алгоритмів:

SIGINT ("Сигнальний інтелект"),

VISINT ("Візуальний інтелект"),

HUMINT ("Людський інтелект"),

GEOINT ("Географічний інтелект") та інших.

Уся сукупність даних потім надходить до єдиної системи, в якій інформація обробляється і аналізується штучним інтелектом.

Військові вважають, що застосування технології допомогло скоротити тривалість бою, оскільки нейромережа дозволяє ефективно і швидко виявляти та вражати цілі.

Завдяки штучному інтелекту, ЦАХАЛ усунув сотні об'єктів ХАМАС, включаючи ракетні установки, об'єкти виробництва і зберігання ракет, об'єкти військової розвідки, безпілотні літальні апарати, військові штаби і практично весь підрозділ військово-морських сил.

Нейромережу розробили в елітному підрозділі розвідувального корпусу. В результаті з'явились такі програми, як "Алхімік", "Євангеліє" і "Глибина мудрості". "Євангеліє", наприклад, призначене для визначення і передачі ВПС цілей для нанесення ударів, а "Алхімік" попереджає війська в польових умовах про можливі атаки з боку ХАМАС.