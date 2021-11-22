Нова пропозиція стане частиною фірмового браузера для Android з однойменною назвою — DuckDuckGo. Зараз функція стартувала в статусі бета-тесту і поки недоступна для всіх.

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Як це працюватиме

Принцип роботи цієї функції схожий на те, як працює захист від відстеження в iOS.

Система від Apple блокує перехресне відстеження всередині вбудованого браузера Safari, а також не дозволяє стороннім додаткам обмінюватися інформацією про активність користувача.

"Захист від відстеження для Android" буде працювати як посередник, між будь-яким додатком, встановленим на смартфоні, й інтернет-мережею.

Додаток буде фільтрувати всі приховані сторонні рекламні трекери та маркери, за допомогою яких софт зазвичай відстежує дії користувача й обмінюється даними між собою.

DuckDuckGo дозволить в реальному часі переглядати стрічку з усіма трекерами, які в цей момент намагаються зчитати вашу активність, але не можуть цього зробити.

Команда розробників обіцяє постійно поповнювати свою базу рекламних трекерів. Якщо будуть виявлені нові сервіси, вони обов'язково потраплятимуть до списку блокування.

Наразі функція не працює з мобільними іграми, а також може не працювати в окремих додатках.

Як спробувати нову функцію

За бажанням ви також можете долучитися до тестування.

Для цього необхідно завантажити браузер DuckDuckGo для Android, відкрити "Налаштування" і вступити до списку очікування. Коли нововведення буде доступне для вашого пристрою та місця проживання, браузер надішле сповіщення.