Комусь лихо, а комусь – благо: ураганні вітри збільшили видобуток енергії у Польщі
Джерело:Tech Xplore
Потужні пориви вітри можуть спричинити багато лиха: розірвані лінії електропередачі, пошкоджені машини, вирвані з коренем дерева та інше. Та іноді таке природне лихо може піти на користь.
Минулого тижня, 16 – 17 лютого 2022 року, Польщею та Німеччиною пронісся потужний ураган. Він спричинив численні руйнування, збитки та навіть смерті людей. Та виявилося, що був й "промінчик світла" у цій катастрофі: вітряні турбіни у Будах Мщоновських та інших частинах Польщі виробили значно більше електроенергії, ніж зазвичай.
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Вітрові турбіни у Будах Мщоновських / Фото Tech Xplore
Детальніше про буревій та вітряки
Польща задовільняє більшість потреби країни в електроенергії завдяки роботі теплових електростанцій (ТЕС). Всього країні потрібно близько 24 тисяч мегаватів енергії.
- Близько 65% виробляють ТЕС.
- Близько 6% енергії виробляється завдяки спалюванню газу. Він переважно імпортується з Росії й країна робить кроки для зменшення залежності від ненадійного сусіда.
- 25% енергії Польща отримує з відновлюваних джерел. З них 42% – це вітрові турбіни, а 45% – сонячні електростанції.
У середу, 16 лютого 2022 року, вітрові електростанції змогли виробити 6 700 мегаватів електроенергії, що є рекордним показником. Таким чином, вітряки змогли забезпечити потребу Польщі в енергії на 30 відсотків.
Ми зареєстрували рекордний рівень вироблення електроенергії на вітряних електростанціях у розмірі близько 6700 мегаватів,
– розповідає представник Польських енергетичних систем.
В середньому вітряки забезпечують до 10 відсотків потреб країни в енергії, але потужний шторм, який спричинив руйнування та смерті, зміг передати частину своєї енергії й на благо. Та слід зазначити, що на вихідних, 19 – 20 лютого, деякі вітряки довелося відключити через посилення урагану. Це спричинило падіння рівня виробництва енергії ними приблизно на 50 відсотків.