Комунальний дата-центр Києва постраждав від DDOS-атаки

Офіційний портал Києва повідомляє про DDOS-атаку на свій дата-центр. Можливі перебої в роботі деяких міських сервісів.

Наразі масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр фіксують системи кіберзахисту. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

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Що відбувається

Спеціалісти з кібербезпеки запевнили, що "всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно регламенту. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі".

У Департаменті також наголосили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські спецслужби хотіли зламати комп'ютери держустанов України. Хакери надсилали шкідливі файли на комп'ютери українських органів влади. Зловмисники намагались атакувати мережі місцевого самоврядування й об’єктів критичної інфраструктури.