Вчені назвали комп'ютерні ігри ефективною допомогою в лікуванні психічних розладів

Співробітники дослідницького центру програмного забезпечення ірландського наукового фонду прийшли до висновку, що ігри пом'якшують симптоми багатьох психічних хвороб на зразок тривожного розладу і депресії. При цьому ігри набагато дешевші медичної допомоги і не викликають негативного ставлення з боку оточуючих.

Фахівці вивчили дані деяких наукових досліджень про вплив комп'ютерних ігор на психічне здоров'я та їх допомогу в лікуванні ментальних захворювань. Особливу увагу вони приділили роботам останніх двох років, оскільки пандемія Covid-19 лише у США призвела до того, що депресію і тривожний розлад лікарі стали виявляти в 3-8 разів частіше, ніж у 2018-2019 роках.

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Що виявили

Клінічні дослідження показали, що комп'ютерні ігри полегшують перебіг таких хвороб:

депресія,

тривожний розлад,

шизофренія,

і навіть рак.

Для позитивного ефекту вистачає 30-хвилинних ігрових сеансів.

Як ігри допомагають у лікуванні психічних розладів

Шутери, рольові та онлайн-ігри покращують соціалізацію і знижують почуття самотності.

Стратегії, шутери, фітнес-ігри покращують когнітивні здібності, зорово-просторове орієнтування і пом'якшують симптоми дислексії.

Рольові ігри, шутери і головоломки, на кшталт Portal 2, Team Fortress 2, підвищують мотивацію і сприяють досягненню цілей.

Стратегії, шутери, платформери, рольові та фітнес-ігри (MindLight, Plants vs. Zombies, Rayman, Nintendo Wii Exergames) значно знижують і запобігають тривожність.

Всі досліджені ігри різних жанрів (Portal 2, Slenderman, Mario Kart, Angry Birds, Limbo, Flappy Bird і т.д.) відновлюють настрій, допомагають впоратися з сильними емоціями і переживаннями, підвищують відчуття задоволення.

Загалом, коли людина в грі долає труднощі, шукає відповіді на загадки, досягає якогось успіху, вона значно покращує свій стан, кажуть дослідники. Причому цей ефект не залежить від рівня гравця. Позитивний вплив на гравців у депресії чинить і візуальна складова комп'ютерної гри – різноманіття фарб і форм підвищує настрій і викликає відчуття задоволення.

Автори дослідження окремо відзначають, що комп'ютерні ігри мають ряд переваг навіть у порівнянні з повноцінною медичною допомогою. Наприклад, вони більш доступні і не тягнуть за собою стигматизації — люди часто негативно ставляться до тих, хто отримує психіатричну допомогу, тоді як до любителів ігор ставлення більш нейтральне.