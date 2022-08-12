Суперкомп'ютер згенерував зображення зірки, що вибухнула на відстані 10 тисяч світлових років

Ціла доба знадобилась австралійському суперкомп'ютеру, щоб на основі набору даних синтезувати зображення наднової, що вибухнула близько мільйона років тому на відстані 10-15 тисяч світлових років від Землі.

Наднова зоря отримала назву G261.9+5.5. Для її візуалізації астрофізики використали суперкомп'ютер під назвою Setonix, який запустили в роботу у 2022 році. В основу генерації ліг масив даних, отриманий з радіотелескопа ASKAP.

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Що відомо

Коли зірка гине в неймовірно потужній надновій, вона викидає гарячу матерію в космос, утворюючи так звані залишки наднової (SNR).

Щоб візуалізувати цей процес, команда дослідників з національного наукового агентства Австралії CSIRO зібрала дані з надзвичайно чутливого радіотелескопа Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), який спостерігав SNR, і передала їх комп'ютеру.

Отриману ілюстрацію вибуху наднової зорі, яку ви можете бачити на головному фото вище, астрономи назвали найдеталізованішою в історії. Вчені заявили, що візуалізація допоможе дізнатися більше про G261.9+5.5.

Чудові перспективи

Суперкомп'ютер Setonix оснащений більш ніж 500 процесорними вузлами AMD EPYC Milan із 65 тисячами ядер. Дослідники кажуть, що це дослідження є чудовим способом тестування можливостей суперкомп’ютера, адже даних, зібраних за допомогою ASKAP, дуже багато для обробки, і візуалізувати їх у щось єдине й таке складне, як SNR, а ще й у високій деталізації – немалий подвиг.

Тож вчені сподіваються, що надалі ще більш амбітні спостереження ASKAP можуть бути швидко оброблені Setonix, дозволяючи ближче поглянути на міжзоряне середовище та не тільки.