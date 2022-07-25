Особистий комп'ютер Стіва Джобса Apple I можуть продати за пів мільйона доларів

На аукціон RR Auctions виставили цікавий лот – прототип комп'ютера Apple Computer A. Власник лота під номером 5006 стверджує, що пристрій був зібраний особисто Стівом Возняком і належав Стіву Джобсу.

Комп'ютери Apple I самі по собі високо цінуються серед колекціонерів, але даний екземпляр цінніший, ніж багато інших, через свою історію. Його особисто спаяв Стів Возняк у 1976 році.

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Історія прототипа Apple Computer A

Свого часу системну плату використав Стів Джобс для демонстрації власнику магазину Byte Shop Полу Террелу, який у результаті став першим роздрібним продавцем Apple I. Раніше цей прототип під назвою Apple Computer A вважався загубленим, але в результаті його справжність підтвердив експерт Корі Коен.



Комп'ютер Apple Computer A / Фото RR Auctions

Варто також зазначити цей прототип перебуває в неробочому стані і навіть має пошкодження. Повідомляється, що собівартість компонентів комп'ютера на той момент вартувала 40 доларів, далі йшли націнки за складання, ПЗ та прибуток компанії. У результаті магазин The Byte Shop продавав їх за 666,66 долара за одиницю.