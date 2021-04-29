Гучний скандал навколо Samsung: компанію звинувачують у шахрайстві через брак Galaxy S20

В останній тиждень квітня користувачі подали колективний позов проти компанії Samsung. Південнокорейського гіганта звинуватили у приховуванні широко розповсюдженого дефекту. Мовиться про проблеми зі склом основної камери у смартфонах серії Samsung Galaxy S20.
У чому полягає проблема з серією Galaxy S20
Чимало користувачів зіткнулися з ситуацією, коли захисне скло, що покриває блок камери смартфона, тріскає без будь-яких причин. Обурені користувачі вважають це шахрайством з боку Samsung
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Які смартфони Samsung страждають від проблем з захисним склом
У позові йдеться про те, що дана проблема зачіпає такі смартфони Samsung, як:
- Galaxy S20;
- Galaxy S20+;
- Galaxy S20 Ultra 5G;
- Galaxy S20+ 5G;
- Galaxy S20 5G;
- Galaxy S20 Ultra/LTE;
- Galaxy S20 FE;
- Galaxy S20 FE 5G.
Деталі скандального позову
Колективний позов було подано 27 квітня 2021 року в Окружний суд США округу Нью-Джерсі. Samsung звинувачують у шахрайстві, порушенні гарантії і декількох законів про захист прав споживачів.
У документі мовиться, що телефони продавалися з дефектом вищезгаданого скляного покриття модуля основної камери, яке "розбивається мимовільно, без застосування зовнішньої сили, навіть коли телефон поміщений у захисний чохол".Важливо. Позивачі наполягають, що дане пошкодження є відомим дефектом, який також характерний і для інших раніше випущених моделей телефонів Samsung. Адвокати стверджують, що Samsung знала про цю проблему і нічого не зробила.